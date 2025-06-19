ФК «Пари НН» сообщил об уходе капитана Гоцука

Кирилл Гоцук, защитник и капитан футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», оставляет команду по завершении контракта. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные клуба.
Спортсмен провел с командой долгий путь от Первой лиги до Российской премьер-лиги и установил рекорд по количеству сыгранных матчей. Гоцук выходил на поле в составе «Пари НН» 168 раз, из них 104 встречи — в матчах РПЛ.
За время выступлений он забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. Представители «Пари НН» подчеркнули, что Гоцук сыграл важнейшую роль в подъеме команды.
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