ФК «Пари НН» сообщил об уходе капитана Гоцука

Кирилл Гоцук, защитник и капитан футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», оставляет команду по завершении контракта. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные клуба.

Спортсмен провел с командой долгий путь от Первой лиги до Российской премьер-лиги и установил рекорд по количеству сыгранных матчей. Гоцук выходил на поле в составе «Пари НН» 168 раз, из них 104 встречи — в матчах РПЛ.

За время выступлений он забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. Представители «Пари НН» подчеркнули, что Гоцук сыграл важнейшую роль в подъеме команды.