ФК «Пари НН» сообщил о назначении Гончаренко на пост главного тренера
Белорусский специалист Виктор Гончаренко получил должность главного тренера в ФК «Пари НН». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Отмечается, что соглашение 47-летнего наставника и команды рассчитано на два года.
Карьеру в России Гончаренко начал в 2013-м. Тогда он возглавил ФК «Кубань». Кроме того, специалист успел поработать с «Уралом», «Уфой», «Краснодаром» и ЦСКА.
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