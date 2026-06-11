ФК «Оренбург» объявил об уходе двух игроков

Футбольный клуб «Оренбург» покинули два футболиста в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команду покинул нападающий Степан Оганесян, выступавший за клуб с 2022 года. На его счету 79 матчей, 5 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Также соглашение не продлили с вратарем Николаем Сысуевым. Голкипер, игравший за «Оренбург» с 2021 года, провел 60 матчей и был признан болельщиками лучшим игроком сезона 23/24. Имена новых футболистов, которые могут пополнить состав, клуб пока не раскрывает.