ФК «Оренбург» объявил об отставке главного тренера Деограсии
Главный тренер ФК «Оренбург» Давид Деограсия оставил свой пост. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал клуба.
Известно, что место испанца может занять бывший наставник «Спартака» Владимир Слишкович. Пока обязанности исполняет футболист Ильшат Айткулов.
Напомним, за 10 туров «Оренбург» набрал семь очков. Сейчас команда располагается на 14-м месте в Российской премьер-лиге.
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