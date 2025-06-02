ФК «Краснодар»: лучшим игроком команды в мае стал вратарь Агкацев

Определен лучший игрок ФК «Краснодар» в заключительном месяце чемпионата России по футболу. Об этом сообщила KubanPress со ссылкой на пресс-службу клуба.

Вратарь Станислав Агкацев в четвертый раз подряд возглавил рейтинг, сохранив свои ворота в неприкосновенности в ключевом матче против московского «Динамо». Спортсмен на этот раз набрал 29,7% голосов.

Второе место, как и в предыдущем месяце, с результатом 26% занял Эдуард Сперцян. В майских матчах он отметился реализованным пенальти и двумя результативными передачами.

Тройку лидеров замкнул Джон Кордоба, набравший 25,3% голосов. Колумбийский нападающий забил по одному мячу в двух последних турах и завершил чемпионат России, став лучшим бомбардиром «быков».