ФК «Кайрат»: футболист Кержаков получил должность главного тренера команды
Футболиста Александра Кержакова назначили на пост главного тренера в казахстанском ФК «Кайрат». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта kp.ru, со ссылкой на данные клуба.
Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Однако детали контракта пока не раскрываются.
За годы спортивной карьеры Кержаков работал в академии «Зенита» и юношеских сборных РФ. Кроме того, он возглавлял сербский «Спартак» и другие команды.
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