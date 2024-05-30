ФК «Химки» рассказал о переходе хавбека Гбане в португальский «Жил Висенте»

Ивуарийский полузащитник Мори Гбане планирует покинуть ФК «Химки». Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на пресс-службу красно-черных.

Хавбек продолжит карьеру в португальском «Жил Висенте», где играл на правах аренды. Гбане заключил с клубом трехлетний контракт.

Напомним, в прошлом сезоне футболист провел за подмосковную команду 24 матча. За это время он не отметился голевыми действиями.

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