ФК «Галатасарай» подтвердил информацию о планах выкупить Вендела у «Зенита»

Член правления турецкого клуба «Галатасарай» Ибрагим Хатипоглу подтвердил, что команда намерена вернуть Вендела из «Зенита». Об этом сообщило СМИ со ссылкой на социальную сеть ASpor.

Хатипоглу отметил, что сейчас проводятся переговоры относительно трансфера полузащитника и добавил, что руководство «Галатасарая» активно настаивает на переходе. Обсуждения ведутся в мирной обстановке без каких-либо проявлений негатива. Однако руководство сине-бело-голубых не планирует расставаться с одним из своих лучших игроков.

В то же время и сам Вендел не намерен покидать «Зенит», где он выступает с 2020 года. Футболист чувствует удовлетворение от своей игры в составе сине-бело-голубых.