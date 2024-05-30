ФК «Факел» сообщил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

Футбольный клуб из Воронежа «Факел» принял решение о продлении контрактов с четырьмя игроками. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Карьеру в команде продолжат вратари Александр Беленов и Виталий Гудиев. Кроме того, соглашение продлили с полузащитником Ираклием Квеквескири, а также нападающим Хызыром Аппаевым.

Ранее представители сине-белых заявили, что клуб покидают сразу шесть футболистов основного состава, добавил проект сайта kp.ru «Спорт».

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