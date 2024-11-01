ФК «Динамо» выпустил документальный проект о футболе в российских регионах

Документальный сериал под названием «Невидимый футбол» вышел на канале футбольного клуба «Динамо» на платформе «Дзен». Проект рассказывает истории из жизни людей, которые увлекаются футболом в различных регионах России, сообщает сайт «Аргументы и факты».
Так, первая серия посвящена футбольной команде «Алеут» в поселке Подъяпольское, расположенном в Приморском крае. В центре сюжета — основатель клуба Иван Иваница, стремящийся вывести команду на профессиональный уровень.
Ежедневно тренер объезжает по 200 километров, чтобы позаниматься с детьми их любимым видом спорта. Иваница руководит футбольными секциями в четырех населенных пунктах. Всего зрителям расскажут истории спортивных школ с Ямала, Башкирии, Карелии, Мурманской области и Кабардино-Балкарии.
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