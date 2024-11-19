ФК «Челси» заинтересовался вратарем «Ливерпуля» Келлехером

Руководство футбольного клуба «Челси» хочет подписать контракт с голкипером «Ливерпуля» Куивином Келлехером. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на The Sun.

«Челси» готов заплатить за 25-летнего вратаря 42 миллиона евро. Также сообщается, что и сам игрок не возражает против перехода в клуб.

Келлехер также заявил, что предпочитает выступать за Английскую Премьер-лигу.