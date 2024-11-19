ФК «Челси» заинтересовался вратарем «Ливерпуля» Келлехером
Руководство футбольного клуба «Челси» хочет подписать контракт с голкипером «Ливерпуля» Куивином Келлехером. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на The Sun.
«Челси» готов заплатить за 25-летнего вратаря 42 миллиона евро. Также сообщается, что и сам игрок не возражает против перехода в клуб.
Келлехер также заявил, что предпочитает выступать за Английскую Премьер-лигу.
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