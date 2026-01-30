ФК «Чайка» сообщил о переходе форварда ЦСКА Пополитова

Форвард столичного ЦСКА Глеб Пополитов покинул команду на правах аренды. Он проведет оставшуюся часть текущего футбольного сезона в составе «Чайки» из Ростовской области. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные ФК.
Предполагается, что летом 2026 года 18-летний футболист вновь присоединится к армейскому клубу для предсезонной подготовки и выступления в новом чемпионате. Возможность приобретения трансферных прав на Пополитова клубом «Чайка» не предусмотрена условиями сделки.
