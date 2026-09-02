Фитнес-эксперт Силина рассказала, что в России растет популярность функционального тренинга

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью URA.RU сообщила, что в 2026 году в российских фитнес-клубах наберут популярность направления на стыке фитнеса, восстановления и wellness. Среди них — пилатес, йога, растяжка, дыхательные практики, программы коррекции осанки, восстановления и активного долголетия.

По словам Силиной, теперь основной причиной занятий для 41% клиентов является желание снять стресс, восстановиться, улучшить самочувствие и внутренний баланс. Ранее на первом плане были общее оздоровление, снижение веса и коррекция фигуры.

Эксперт также отметила, что сохраняется высокий интерес к силовым занятиям, но очень быстро развивается функциональный тренинг. За последние пять лет доля клиентов, которые выбирают его в групповых и персональных программах, выросла примерно на 45%.