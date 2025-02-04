Фитнес-эксперт рассказал, как накачать рельефный пресс дома

Подъем ног по очереди поможет накачать рельефный пресс в домашних условиях. Об этом заявила фитнес-эксперт Ирина Ротач, ее процитировал журнал Men Today .

По словам специалиста, ради заветных «кубиков» на животе важно сделать последовательную тренировку. Это подъем ног по очереди, обычные и V-образные скручивания, отведение ног и рук в планке, а также упражнение «скалолаз».

Завершающий этап — полукруг ногами: нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить спину, отвести правую ногу в сторону и вернуть в исходное положение, а потом то же самое проделать с левой ногой.

Ранее фитнес-тренер Юрий Аверьянов заявил, что легкие тренировки в спортзале помогут побороть эмоциональную усталость. Также эксперт посоветовал больше общаться с близкими и чаще выходить из дома. По его словам, феномен «диванности» может негативно отразиться на здоровье.