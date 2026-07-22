Фитнес-эксперт Халимов уточнил, что подросткам можно прыгать с парашютом с 14 лет

Эксперт по фитнесу и совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов сообщил, что в России подростков допускают к прыжкам с парашютом с 14 лет при нотариально заверенном согласии родителей. Самостоятельно прыгать можно только с 18 лет, передает NEWS.ru .

Халимов пояснил, что новичкам доступны два варианта. Первый — тандемный прыжок с инструктором с высоты 3,5-4 тысячи метров. Свободное падение длится около 50 секунд, скорость достигает примерно 200 километров в час.

Второй вариант — самостоятельный прыжок с круглым парашютом с высоты 800-900 метров после нескольких часов наземной подготовки. Парашют в этом случае раскрывается вытяжной веревкой, а при приземлении нужна правильная группировка ног, уточнила Москва 24.

Эксперт добавил, что обычно действует ограничение по весу от 45 до 95 килограммов. Перед прыжком участник заполняет медицинскую анкету, а при повышенном давлении, болезнях сердца, эпилепсии, свежих переломах и недавних операциях нужна консультация врача.

Халимов также посоветовал выбирать аэродромы ДОСААФ и клубы с действующим сертификатом. По его словам, на учебных и тандемных системах устанавливают приборы, которые при необходимости автоматически раскрывают запасной купол.