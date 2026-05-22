Финальный матч Кубка Гагарина в Казани собрал болельщиков из 41 региона

Финальный матч Кубка Гагарина, состоявшийся накануне в Казани, посетили болельщики более чем из 40 регионов. Больше всего на матче присутствовало жителей Татарстана и Ярославской области, но активнее всего трафик прокачивали не они, а хабаровчане, москвичи и воронежцы. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Если за обычные матчи на «Татнефть Арене» прокачивается около 13-15 мегабайт с человека, то в этот раз рекордсмены достигли 182 мегабайт. Больше всего интернетом на трибунах пользовались жители Хабаровского края, Москвы, Воронежской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Активнее всего болельщики отправляли фото и видео с хоккейной встречи в VK — в соцсеть суммарно ушло около 20% мобильных данных с ледовой арены. Также были востребованы сервисы «Яндекса» и мессенджер «Макс».

Во время всей серии плей-офф болельщики следили за играми не только на ледовых аренах, но и онлайн. Особенно интересны новости хоккея были жителям столичного региона, а также Башкортостана и Татарстана. Наиболее активная группа — болельщики от 35 до 44 лет.