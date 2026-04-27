Финалистов Офицерской хоккейной лиги определили в Нижнем Новгороде

Во Дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде завершились финалы регионального этапа Офицерской хоккейной лиги (ОХЛ) сезона 2025–2026, сообщило ИА «Время Н» .

В соревнованиях приняли участие 26 команд, представляющих Минобороны, МВД, Следственный комитет, прокуратуру, МЧС и судебную систему.

«Настрой — только побеждать. Вышли с боевым настроем, соперник не дает слабины. Только вперед!» — поделился игрок команды «Скала» Михаил Павлов.

По словам министра спорта региона Дмитрия Кабайло, уровень соперничества ежегодно растет, а число болельщиков на трибунах увеличивается. В этом сезоне в чемпионате ОХЛ участвуют 250 команд из 11 регионов, и Нижегородская область традиционно входит в число лидеров.

После матчей состоялись церемонии награждения победителей и призеров в дивизионах «Дебютант 2» и «Любитель 3».