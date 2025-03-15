Финал любительского Кубка по биатлону прошел в Москве

В парке 850-летия Москвы прошел пятый, заключительный в сезоне этап любительского Кубка по биатлону. Помехой не стала даже плюсовая температура — буквально за ночь для спортсменов проложили трассу из искусственного снега.

Соревнования прошли при поддержке Московского НПЗ по программе «Родные города». Работы не ограничились парком. При поддержке предприятия в Капотне обновили спортзал, закупили инвентарь и создали возможности для тренировок в футбольной школе.

«Богатая спортивная инфраструктура доступна для работников Московского НПЗ — для тех, кто любит спорт, активно тренируется, а затем побеждает в городских соревнованиях», — рассказал пресс-секретарь завода Федор Казанцев.

Организатор соревнований Андрей Кочуров отметил, что количество участников растет с каждым годом.

«Становится больше взрослых, детей, инклюзивных участников, о чем тоже стоит сказать. Это становится большим семейным праздником», — рассказал он.

Новый сезон начнется в конце года. Участие в соревнованиях будет доступно всем желающим.