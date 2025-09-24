Финал гонки на выносливость в Москве: REC*. Гран-при Москвы на Moscow Raceway
4 октября на автодроме Moscow Raceway пройдет гранд-финал кольцевых автогонок на выносливость — REC*. Гран-при Москвы.
На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.
Российская серия гонок на выносливость — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как и пилоты, так и гоночная техника.
Гран-при Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: четырехчасовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.
А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.
Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: REC*. Гран-при Москвы запомнится вам надолго!
Начало мероприятия — в 12:00 в субботу.
Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
Подробности на сайте https://superrace.ru/
Возрастное ограничение 0+.
* Russian Endurance Challenge — Российская серия гонок на выносливость
