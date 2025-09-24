Финал гонки на выносливость в Москве: REC*. Гран-при Москвы на Moscow Raceway

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Российская серия гонок на выносливость — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как и пилоты, так и гоночная техника.

Гран-при Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: четырехчасовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: REC*. Гран-при Москвы запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 12:00 в субботу.

Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробности на сайте https://superrace.ru/

Возрастное ограничение 0+.

* Russian Endurance Challenge — Российская серия гонок на выносливость

Продавец: ИП Никаноров В.Ю. (ОГРНИП 324774600117436, ИНН 770406761384), Юридический адрес: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект д. 35, кв 72.