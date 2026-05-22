Фигуристы Туктамышева и Гуменник подтвердили, что встречаются

Фигуристка Елизавета Туктамышева впервые подтвердила, что встречается с Петром Гуменником. Она опубликовала в Instagram* серию совместных фотографий, сделанных во время путешествия по США.

Поклонники фигурного катания не раз замечали, что Туктамышева отдыхала в местах, где видели и Гуменника. Они публиковали фото из похожих локаций, но никогда совместные снимки. На Олимпиаде в Милане Туктамышева сильно переживала, наблюдая за его выступлениями.

В ночь на 22 мая фигуристка внезапно опубликовала совместные фото с Гуменником в своих соцсетях. На этих снимках они дурачатся и обнимаются.

«Так и живем», — коротко подписала эти фото Туктамышева.

До этого Туктамышева около пяти лет встречалась с фигуристом Андреем Лазукиным. С Гуменником, по некоторым данным, они вместе с прошлого лета. Поклонники остались в восторге, пожелав паре счастья.

