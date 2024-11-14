Фигуристка Загитова: упорство и терпение — спортивные навыки, полезные в жизни
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова перечислила спортивные навыки, которые помогают ей в бытовых вопросах. Ее слова опубликовал детский журнал Happy Kids.
Полезными в жизни умениями спортсменка назвала упорство, терпение и настойчивость.
«Я могу закрыть ногой багажник и из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя на дороге за рулем автомобиля», — пояснила Загитова.
Спортсменка не участвует в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, выигравшая все титулы, добавил RT.
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