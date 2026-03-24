Фигуристка Туктамышева призналась, что очень переживала из-за отставания от соперниц

Завершившая карьеру российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась переживаниями, которые испытывала из-за технического отставания от соперниц на внутренних соревнованиях. Об этом сообщил RT .

По словам спортсменки, переживание таких эмоций далось ей непросто.

«Эта мысль, что ты априори слабее, то есть как бы ты ни старался, ты уже априори слабее, — она была очень больная, пока я не стала акцентироваться только на себе», — призналась фигуристка.

Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры 24 ноября. Фактически она перестала выступать в 2023 году и сейчас занимается тренерской деятельностью.