Фигуристка Туктамышева призналась, что очень переживала из-за отставания от соперниц
Завершившая карьеру российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась переживаниями, которые испытывала из-за технического отставания от соперниц на внутренних соревнованиях. Об этом сообщил RT.
По словам спортсменки, переживание таких эмоций далось ей непросто.
«Эта мысль, что ты априори слабее, то есть как бы ты ни старался, ты уже априори слабее, — она была очень больная, пока я не стала акцентироваться только на себе», — призналась фигуристка.
Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры 24 ноября. Фактически она перестала выступать в 2023 году и сейчас занимается тренерской деятельностью.