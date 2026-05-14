Фигуристка Сакамото призналась, что потратила около двух лет на освоение двойного акселя
Японская фигуристка, четырехкратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Каори Сакамото поделилась воспоминаниями о первых шагах в спорте. Об этом сообщил RT со ссылкой на FS-Gossips.
По словам спортсменки, она не обладала выдающимися способностями и не могла без труда выполнять сложные элементы.
«Сейчас говорят: „Сакамото известна своим двойным акселем“, но на самом деле мне потребовалось около двух лет, чтобы освоить его», — отметила фигуристка.
Она также посоветовала юниорам никогда не сдаваться.
