Фигуристка Сакамото призналась, что потратила около двух лет на освоение двойного акселя

Японская фигуристка, четырехкратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Каори Сакамото поделилась воспоминаниями о первых шагах в спорте. Об этом сообщил RT со ссылкой на FS-Gossips.

По словам спортсменки, она не обладала выдающимися способностями и не могла без труда выполнять сложные элементы.

«Сейчас говорят: „Сакамото известна своим двойным акселем“, но на самом деле мне потребовалось около двух лет, чтобы освоить его», — отметила фигуристка.

Она также посоветовала юниорам никогда не сдаваться.