Фигуристка Яметова назвала лутц и флип своими любимыми прыжками

Чтобы добиться результатов и отточить свое спортивное мастерство, необязательно проводить свои тренировки в Москве или Петербурге. Таким мнением с RT поделилась Вероника Яметова, которая четыре раза подряд завоевывала серебро на этапах Гран-при России в последних двух сезонах.

По словам спортсменки, ей удается совершенствовать свои навыки и в родном Екатеринбурге. В частности, у нее уже неплохо получается тройной аксель, которые она планирует продемонстрировать зрителям в рамках новой программы.

Однако, по признанию Яметовой, любимыми прыжками из тройных у нее остаются те, что получаются лучше всего: лутц и флип.