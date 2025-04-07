Фигуристка Бутырская заявила, что имя Овечкина теперь знают во всем мире

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью сайту RT прокомментировала рекорд российского хоккеиста из клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)
«Овечкин стал величайшим спортсменом, его имя знают теперь во всем мире, и это круто. Здорово, что это игрок из России», — поделилась Бутырская.
Фигуристка убеждена, что хоккеист целеустремленно двигался к званию лучшего снайпера в истории НХЛ. Она отметила, что страна может гордиться тем, что имеет отношение к российскому спортсмену, который побил феноменальное достижение.
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