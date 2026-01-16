Фигуристка Бестемьянова назвала оптимальной действующую продолжительность программ в катании
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу инициативы Международного союза конькобежцев (ISU) сократить продолжительность программ. Об этом сообщил RT.
Также в объединении предложили ввести обязательное условие для фигуристов готовить две произвольные программы на сезон.
«Считаю действующую продолжительность программ оптимальной с учетом того количества элементов, которое приходится выполнять», — отметила спортсменка.
По ее словам, при сокращении длительности выступлений необходимо менять и контент. Если же оставлять на прежнем уровне, то существенно снизится зрелищность и красота номеров, добавила фигуристка.