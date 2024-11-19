Фигуристка Анна Невская: мечта о совместном выступлении с Медведевой и Радионовой появилась еще в 2016 году

Призер чемпионатов мира и континента Анна Невская (Погорилая) выступила в юбилейном шоу Евгении Медведевой, посвященном ее 25-летию. Мечта о совместном номере родилась еще в 2016 году на чемпионате Европы в Братиславе, рассказала фигуристка в интервью RT.
По словам Невской, тогда они с Медведевой и Еленой Радионовой заняли весь пьедестал и шутили, что после завершения карьеры сделают для своего трио совместный номер, с которым будут участвовать в различных шоу.
Спортсменка добавила, что, несмотря на соперничество на льду, в жизни у девушек были абсолютно нормальные отношения — они общались, смеялись и много переписывались.
Лавров удивился повышенному вниманию к его рукопожатию с Макроном
Дизайн ресторана в Павловском Посаде попал в шорт-лист национальной премии
В условиях закрытых границ. Спрос на агротуризм вырос на 15-20%
Россия согласилась с пунктом декларации G20 по Украине
Тхэквондисты из Павловского Посада стали призерами Кубка Подмосковья
Обновление ядерной доктрины России встряхнуло мировые рынки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте