Фигуристка Анна Невская: мечта о совместном выступлении с Медведевой и Радионовой появилась еще в 2016 году

Призер чемпионатов мира и континента Анна Невская (Погорилая) выступила в юбилейном шоу Евгении Медведевой, посвященном ее 25-летию. Мечта о совместном номере родилась еще в 2016 году на чемпионате Европы в Братиславе, рассказала фигуристка в интервью RT .

По словам Невской, тогда они с Медведевой и Еленой Радионовой заняли весь пьедестал и шутили, что после завершения карьеры сделают для своего трио совместный номер, с которым будут участвовать в различных шоу.

Спортсменка добавила, что, несмотря на соперничество на льду, в жизни у девушек были абсолютно нормальные отношения — они общались, смеялись и много переписывались.