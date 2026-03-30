Фигуристка Аделия Петросян рассказала о мечте воплотить образ Эсмеральды на льду

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась своими творческими планами и желаниями. В новом выпуске шоу «ALEKÓ In My Bag» спортсменка высказалась о возможном воплощении определенных образов в своих выступлениях. Ее слова привел сайт RT .

«Есть ли у меня образ мечты? Я бы очень хотела показать образ Эсмеральды. Мне кажется, что я бы смогла передать этот образ. Можно еще для разнообразия Жасмин», — сказала Петросян.

В сезоне 2025–2026 годов Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии и стала чемпионкой России. В своих выступлениях она использовала попурри из треков Майкла Джексона для короткой программы и танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria для произвольной.