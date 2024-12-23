Фигурист Владислав Дикиджи рассказал о важности сохранения концентрации после ошибки

Новый чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи заявил в интервью RT , что логичнее сначала довести до ума дорожку шагов, а не гнаться за пятым или шестым квадом в произвольной программе. По его словам, на этот обязательный элемент в Омске ему банально не хватило сил.

Подопечный Олега Татаурова также рассказал о том, какой стресс испытал после короткого проката, и признался, что задумается, стоит ли исполнять четверной аксель до олимпийской квалификации.

Дикиджи начал разговор с упоминания о тренировке, которая предстояла на следующий день, подчеркнув свою ответственность и серьезное отношение к спорту. Он объяснил, что включение сложных элементов зависит от его физического состояния и уверенности в тот момент.

Спортсмен сожалел о пропуске контрольных прокатов в начале сезона. Несмотря на то что он известен как один из самых стабильных фигуристов страны, Владислав признал, что иногда сталкивается с проблемами во время выступлений. В частности, он упомянул о срыве своего любимого лутца на Спартакиаде сильнейших и в короткой программе в Омске.

Дикиджи подчеркнул важность сохранения концентрации после ошибки и продолжения борьбы за остальные элементы программы. Он отметил, что его сбило с толку то, что все предыдущие тренировки были очень уверенными, и он не ожидал никаких проблем.