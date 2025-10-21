Фигурист Петр Чернышев подчеркнул важность создания стационарного ледового театра в России

Режиссер ледового шоу «Дневник памяти» Петр Чернышев в беседе с ИА НСН подчеркнул важность создания стационарного ледового театра в России, выступая на церемонии вручения премии «Арт-платформа». По его словам, появление такого театра способствовало бы развитию жанра и предоставило бы возможность показывать спектакли круглый год.

Чернышев отметил, что за последние десять лет его команда представила серию успешных ледовых представлений, но для полноценного функционирования театра необходимо постоянное помещение. Он указал, что в советское время известные театры балета на льду, такие как «Московский балет на льду», «Киевский балет на льду» и «Ленинградский балет на льду», не имели постоянных площадок и выступали сезонно, арендуя арены.

Современная ситуация, по мнению режиссера, позволяет создать полноценный ледовый театр с постоянным репертуаром, который мог бы стать значимым культурным центром и привлекать зрителей круглый год. Чернышев выразил надежду, что премия «Арт-платформа» станет катализатором для создания такого театра, способного раскрыть потенциал жанра и порадовать зрителей новыми постановками.