Фигурист Гуменник заявил, что смена установок помогла ему на Гран-при России

Двукратный призер чемпионата по фигурному катанию России Петр Гуменник занял шестое место по итогам пятого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. В беседе с RT спортсмен прокомментировал результат.

По словам фигуриста, после неудачи в короткой программе он настроился на смену внутренних установок.

«Если ориентируешься в первую очередь на занятое место, а оно — седьмое, то это не очень приятно. Вот я и решил сконцентрироваться на выполнении сложного контента», — пояснил Гуменник.

Он также рассказал, что в произвольной программе сосредоточился на исправлении ситуации. Для этих целей он выбрал выполнение лутца и флипа, что сильно воодушевило спортсмена.