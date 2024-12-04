Фигурист Гуменник заявил, что смена установок помогла ему на Гран-при России
Двукратный призер чемпионата по фигурному катанию России Петр Гуменник занял шестое место по итогам пятого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. В беседе с RT спортсмен прокомментировал результат.
По словам фигуриста, после неудачи в короткой программе он настроился на смену внутренних установок.
«Если ориентируешься в первую очередь на занятое место, а оно — седьмое, то это не очень приятно. Вот я и решил сконцентрироваться на выполнении сложного контента», — пояснил Гуменник.
Он также рассказал, что в произвольной программе сосредоточился на исправлении ситуации. Для этих целей он выбрал выполнение лутца и флипа, что сильно воодушевило спортсмена.
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