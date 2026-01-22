Фигурист Энберт вспомнил самый яркий момент с Олимпийских игр 2018 года

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт поделился с NEWS.ru своими впечатлениями о самом запоминающемся моменте на турнире. Он отметил, что самым важным и радостным моментом для него стал сам прокат.

«Ты едешь программу, которую хорошо знаешь, умеешь, все элементы тебе знакомы, и ты за них не переживаешь. Понятно, что может случиться всякое, лед скользкий. Это уже дело случая. А так — ты на олимпийском льду, и мечта, как говорится, сбывается прямо онлайн», — сказал Энберт.

Ранее Александр Энберт высказал мнение, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник имеют все шансы побороться за медали на Олимпиаде-2026.