Фетисов высказался о важности своевременного завершения карьеры

Легендарный защитник Вячеслав Фетисов обсудил с журналистами рекорды Александра Овечкина и высказался о важности своевременного завершения карьеры. Об этом написал «КП Спорт» .

Фетисов назвал достижение Овечкина, который забросил свою тысячную шайбу в НХЛ, выдающимся. Он отметил, что прошлогодний рекорд по количеству голов в регулярном чемпионате — это одна история, а магическая цифра в тысячу — это уже другое.

Вячеслав Фетисов также подчеркнул, что Овечкину осталось забить всего 16 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, который с учетом игр плей-офф забросил 1016 шайб. Однако, по мнению Фетисова, решение о том, оставаться ли в НХЛ еще на год, должен принять сам Овечкин.

Фетисов поделился своим опытом, сказав, что сам играл до 40 лет и понимает, насколько сложно без желания и физических кондиций выходить на лед и бороться с молодыми игроками. Он подчеркнул, что важно уйти на пике, как он сам поступил, выиграв два Кубка Стэнли подряд и решив завершить карьеру.