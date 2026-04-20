Фетисов высказал мнение о будущем Овечкина после окончания сезона в НХЛ

Известный двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал свое мнение в беседе с RT о будущем форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после окончания сезона в НХЛ.

«Саша сам должен принять решение, что он хочет делать дальше. Конечно, всем хочется, чтобы он побил и второй рекорд Гретцки. Это будет великое дело», — отметил Фетисов в интервью Sport24.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В сезоне 2025/26 он сыграл за команду 82 матча и набрал 64 (32 + 32) очка. Однако «Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на девятой строчке Восточной конференции с 95 очками и не смог пробиться в плей-офф.