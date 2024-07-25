Фестиваль баскетбола Pari NN Open пройдет в Нижнем Новгороде
Жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить фестиваль баскетбола Pari NN Open. Мероприятие состоится 10 августа, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные организаторов.
Программа включает элитный турнир на 12 команд, презентацию нового состава клуба «Пари НН» с автограф-сессией. Кроме того, для посетителей подготовят развлекательный корт.
Важная часть фестиваля — соревнования «Оранжевый мяч», которые пройдут в 14 категориях. Призерам вручат кубки, медали и футболки.
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