Фестиваль баскетбола Pari NN Open пройдет в Нижнем Новгороде

Жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить фестиваль баскетбола Pari NN Open. Мероприятие состоится 10 августа, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные организаторов.

Программа включает элитный турнир на 12 команд, презентацию нового состава клуба «Пари НН» с автограф-сессией. Кроме того, для посетителей подготовят развлекательный корт.

Важная часть фестиваля — соревнования «Оранжевый мяч», которые пройдут в 14 категориях. Призерам вручат кубки, медали и футболки.

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