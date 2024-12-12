Ферстаппена признали самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» по версии Forbes
Пилота Red Bull Макса Ферстаппена признали наиболее высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщил RT со ссылкой на рейтинг, составленный журналом Forbes.
Нидерландский гонщик заработал 60 миллионов долларов и получил еще 15 миллионов призовыми.
Второе место в рейтинге занял британский пилот Льюис Хэмилтон с доходом 57 миллионов долларов.
Наконец, бронза досталась Ландо Норрис из McLaren, заработавшего в том году 35 миллионов долларов.
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