Фейк: «Суперкубок России по футболу 2025» проведут на стадионе «Нижний Новгород»

Место проведения «Суперкубка России по футболу 2025» еще не выбрали

В Сети распространили сообщения о проведении «Суперкубка России по футболу 2025» на арене стадиона «Нижний Новгород». На сомнительных сайтах даже стали продавать билеты. На самом деле эта информация ложная, ее опровергла администрация площадки.

Фейк

В интернете начали выкладывать данные о проведении «Суперкубка России по футболу 2025». Мероприятие должно состояться на арене Стадиона «Нижний Новгород». Билеты можно приобрести на специальных сайтах.

Правда

Администрация стадиона «Нижний Новгород» официально опровергла эту информацию.

«Спешим вас проинформировать: эта информация не соответствует действительности. Место проведения Суперкубка пока не определено, и официальные данные о нем будут опубликованы позже. Будьте бдительны», — заявили в администрации.

Также генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в беседе с корреспондентами телеканала «Матч ТВ» заявил, что выбор площадки для проведения Суперкубка пока обсуждают. Уже несколько российских стадионов выразили готовность принять у себя важное мероприятие.

Матч состоится 12 июля. Где именно — неизвестно. Организаторы объявят о выбранной площадке в установленные сроки.

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