Федерация спортивной борьбы: соревнования между сборными России и США могут пройти в Азербайджане

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил проведение турнира по спортивной борьбе между сборными РФ и США. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил глава объединения, соревнование состоится вне зависимости от внешних факторов и пройдет на нейтральной площадке, возможно, в Азербайджане или Узбекистане.

«Мы посмотрим, где комфортно и где будет более удобно нашим американским друзьям, начиная от транспортной логистики и заканчивая условиями, которые мы им можем предложить», — отметил Мамиашвили.

Он также упомянул визит представителя США на чемпионат мира в Братиславе, где российская команда завоевала наибольшее число наград. Ранее идея совместного состязания сборной России и команды США обсуждалась в неофициальной обстановке.