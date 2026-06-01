Федерация шахмат России попросила FIDE наказать президента Украинской шахматной федерации

Федерация шахмат России обратилась в FIDE с просьбой наказать главу Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Об этом сообщил ТАСС .

В обращении сказано, что Камышин в интервью, публичных выступлениях и соцсетях призывает наносить удары по российским городам и поддерживает военные действия, в которых гибнут россияне. В ФШР подчеркнули, что его слова и действия противоречат кодексу и уставу FIDE.

«Действия и открытая поддержка „убийства русских“ (если не сказать „геноцида“) со стороны господина Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в шахматы», — заявили спортсмены.

Российская спортивная федерация потребовала отстранить Камышина от должности и запретить ему любую шахматную деятельность на максимально возможный срок.

В конце прошлого года Министерство спорта России лишило шахматиста Владимира Федосеева званий гроссмейстера и мастера спорта за критику СВО.