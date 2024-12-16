Фанат «Манчестер Сити» умер во время матча с «Манчестер Юнайтед»

Болельщик «Манчестер Сити» умер во время матча 16-го тура чемпионата Англии по футболу, когда его команда играла с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X .

«Манчестер Сити» информирован о трагической новости, что один из наших болельщиков скончался после медицинского инцидента на вчерашнем матче», — заявили в клубе.

Его представители также выразили соболезнования близким мужчины.

Встреча прошла на домашнем стадионе «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

По информации издания The Manchester Evening News, мужчина потерял сознание, когда находился у одного из входов на стадион. Стюарды в течение 20 минут проводили ему сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти. Потом болельщика увезли на скорой.

В начале года на стадионе английского клуба «Болтон» из-за остановки сердца скончался пожилой фанат.