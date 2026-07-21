Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заметила, что уход Аделии Петросян из штаба Этери Тутберидзе не стал исключением и является обычной ситуацией в спорте, сообщает RT .

«У нас что, мало кто уходил от Тутберидзе или приходил к ней? По тому же пути проследовали Медведева, Трусова, Валиева и другие. Можно еще перечислить большое количество фигуристок. Это нормальный процесс: время идет, какой-то поиск, что-то не устраивает тренера или спортсмена, где-то зашли в тупик», — сказала Роднина.

Она добавила, что не берется прогнозировать будущее Петросян и предлагает судить по ее выступлениям и результатам.