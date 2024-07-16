ESPN FC: футболист Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадридом»
Новый игрок присоединился к испанскому ФК «Реал Мадрид». Контракт с клубом подписал французский футболист Килиан Мбаппе. Об этом сообщил ESPN FC.
«Мбаппе держит футболку мадридского „Реала“ с Флорентино Пересом перед пятнадцатью трофеями клуба в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении.
Сам спортсмен является капитаном сборной Франции. В 2023 году он попал в тройку лучших бомбардиров в истории команды, добавило Ura.ru.
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