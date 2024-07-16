ESPN FC: футболист Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадридом»

Новый игрок присоединился к испанскому ФК «Реал Мадрид». Контракт с клубом подписал французский футболист Килиан Мбаппе. Об этом сообщил ESPN FC.

«Мбаппе держит футболку мадридского „Реала“ с Флорентино Пересом перед пятнадцатью трофеями клуба в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении.

Сам спортсмен является капитаном сборной Франции. В 2023 году он попал в тройку лучших бомбардиров в истории команды, добавило Ura.ru.

Версию о причинах крушения SSJ-100 из-за датчиков поставили под сомнение

«Казанский феномен». Самые известные и опасные группировки Татарстана

Триумфальное появление на Уимблдоне. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

«Это территория Минеева». Каким будет один из самых ожидаемых боксерских поединков лета

Скульптура «с враждебным происхождением». Смоленскому бронзовому оленю нашли место в Истре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте