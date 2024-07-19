Елизавета Кансо: хайдайвинг сложно отнести к женственным видам спорта из-за его возможных последствий

Чемпионка Европы среди юниоров в прыжках с вышки Елизавета Кансо в беседе с RT рассказала о суровости хайдайвинга.

Этот вид спорта сложно отнести к женственным, в первую очередь, из-за его возможных последствий. Часто спортсмены испытывают боль в стопах при погружении из-за сильного плоскостопия, сообщила спортсменка. Что касается заработка, Кансо отметила, что все зависит от работоспособности и призовых мест.

«Призовые деньги — это, конечно, приятный бонус, заставляет держать себя в тонусе. Думаю, если бы мы сейчас выступали за границей, то на тех же чемпионатах Европы могли составить хорошую конкуренцию кому угодно», — уточнила она.

Кансо добавила, что любит прыгать с 10-метровой высоты — это как если поставить рядом четырехэтажный дом. Спортсменка отметила, что во время прыжка больше всего наслаждается умопомрачительным видом и полными трибунами.