Елизавета Кансо: хайдайвинг сложно отнести к женственным видам спорта из-за его возможных последствий

Чемпионка Европы среди юниоров в прыжках с вышки Елизавета Кансо в беседе с RT рассказала о суровости хайдайвинга.

Этот вид спорта сложно отнести к женственным, в первую очередь, из-за его возможных последствий. Часто спортсмены испытывают боль в стопах при погружении из-за сильного плоскостопия, сообщила спортсменка. Что касается заработка, Кансо отметила, что все зависит от работоспособности и призовых мест.

«Призовые деньги — это, конечно, приятный бонус, заставляет держать себя в тонусе. Думаю, если бы мы сейчас выступали за границей, то на тех же чемпионатах Европы могли составить хорошую конкуренцию кому угодно», — уточнила она.

Кансо добавила, что любит прыгать с 10-метровой высоты — это как если поставить рядом четырехэтажный дом. Спортсменка отметила, что во время прыжка больше всего наслаждается умопомрачительным видом и полными трибунами.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте