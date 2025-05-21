Эксперт назвал самые ожидаемые ближайшие спортивные события

В ближайшие два месяца мир спорта ждет множество событий. О том, на что обратить внимание любителям спорта, рассказывает Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Лето традиционно радует болельщиков насыщенным спортивным календарем. Уже сейчас фанаты хоккея следят за напряженной борьбой на ЧМ-2025, где до 25 мая решается судьба плей-офф, а в КХЛ идут жаркие матчи между «Трактором» (Челябинск) и «Локомотивом» (Ярославль).

В футболе нас ждет настоящая интрига: 24 мая в РПЛ может повториться прошлогодний сценарий, когда чемпион определится в последнем туре между «Зенитом» и «Краснодаром». А 31 мая все взгляды будут прикованы к финалу Лиги чемпионов, где в составе ПСЖ выйдет наш соотечественник Матвей Сафонов.

12 июля всех любителей российского футбола ждет OLIMPBET Суперкубок России по футболу, в котором сразятся золотой призер чемпионата России и победитель Кубка России.

21 июня UFC вернется в СНГ с турниром в Азербайджане, где сразу трое российских бойцов покажут свой класс: Тагир Уланбеков, Ирина Алексеева и Дарья Железнякова.