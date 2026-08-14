Эксперт Медов рассказал, что дефицит живого общения сделал падел самым маржинальным спортом

Площадки для падел-тенниса приносят высокую прибыль, сочетая доступность с командным форматом. Об этом ИА НСН рассказал коммерческий директор клуба Buenos Padel Александр Медов.

По его словам, чистая доходность бизнеса составляет 30%. Заполняемость кортов летом держится на уровне 50–70%, а в высокий сезон достигает 85–90%. Аудитория разделена поровну: 50% мужчины и 50% женщины в возрасте от 25 до 49 лет.

«Падел понятен абсолютно каждому начинающему игроку. В отличие от большого тенниса, человек уже на первой тренировке попадает по мячу и рад этому», — отметил эксперт.

Главной причиной популярности спорта он назвал низкую точку входа и запрос на живое общение. Игра ведется минимум вчетвером, что развивает коммуникацию.

Дополнительную мотивацию создает геймификация в виде рейтингов. Основной сложностью для владельцев остается настройка операционных процессов.