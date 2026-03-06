Экс-защитник «Зенита» Вьештица заявил, что интрига в РПЛ сохранится до последней игры сезона

Бывший игрок петербургского «Зенита» Милан Вьештица в беседе с Metaratings.ru прокомментировал ситуацию в чемпионате России по футболу, подчеркнув высокую конкуренцию среди лидеров турнира.

По словам футболиста, итоговая расстановка сил определится лишь в заключительном туре. В борьбе за золотые медали участвуют сразу пять клубов: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

Среди претендентов Вьештица особо выделил столичный клуб, возглавляемый новым тренером Хорхе Карседо, отмечая непредсказуемость результатов матчей с участием красно-белых.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице с 43 очками, следом идут «Зенит» (42 балла), «Локомотив» (40 очков), ЦСКА (36 баллов) и замыкающий шестерку сильнейших «Спартак» (32 очка).