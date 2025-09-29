Экс-защитник ЦСКА Пономарев назвал заслуженной победу над «Балтикой»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru прокомментировал результат матча против «Балтики». Он подчеркнул, что победа была заслуженной, но команда могла забить раньше.

«Армейцы хорошо настроились и заслуженно победили, но забить можно было и раньше. По такой игре и со „Спартаком“ должны будут справиться», — заявил Пономарев.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче десятого тура Российской премьер-лиги.