Экс-защитник московского «Спартака» Маслов близок к переходу в костромской клуб

Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов может перейти в костромской футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщил инсайдер сайта Metaratings.ru .

По опубликованной информации, 25-летний игрок посетил базу команды и ознакомился с предлагаемыми условиями контракта. Кострома сделала защитнику официальное предложение, которое рассматривается как перспективное.

Прошлый сезон Маслов отыграл за сочинский клуб, проведя 22 матча и забив два гола. Теперь свободный агент заинтересовался предложением костромичей. Команда из Костромы уверенно начала новый чемпионат, занимая пятую строчку турнирной таблицы Лиги PARI после четырех туров.

Павел Маслов является опытным игроком основного состава московского «Спартака», на счету которого 78 официальных матчей. Вместе со столичным клубом он выиграл Кубок России сезона-2021/22.