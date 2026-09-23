Экс-защитник «Динамо» Шунич высоко оценил тренерскую работу Шварца

Бывший защитник московского «Динамо» Тони Шунич в интервью Metaratings.ru высоко оценил работу главного тренера команды Сандро Шварца и результаты клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сандро подтверждает статус большого тренера. Шварц стал более опытным специалистом за последнее время. Я слежу за "Динамо", очень рад, что у команды все хорошо. Сейчас "Динамо" находится на своем месте», — заявил экс-игрок.

Под руководством немецкого специалиста «бело-голубые» показывают стабильный футбол. После девяти туров РПЛ столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Следующим соперником динамовцев станет казанский «Рубин». Матч 10-го тура состоится на выезде 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Экс-защитник выразил надежду, что команда продолжит успешную серию и укрепит свои позиции в лидирующей группе чемпионата.