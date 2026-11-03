Экс-защитник «Динамо» Дьяков назвал клуб претендентом на золото в РПЛ

Московское «Динамо» на сегодняшний день является очевидным претендентом на чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Об этом сайту Metaratings.ru заявил бывший защитник команды Виталий Дьяков.

Экс-футболист оценил победу москвичей над «Ахматом» со счетом 2:0 в 13-м туре РПЛ и назвал результат заслуженным. Дьяков отметил, что сейчас клуб входит в число лучших по качеству игры.

«"Динамо" находится на первом месте и на сегодня является претендентом на "золото" — это очевидно», — подчеркнул он.

После 13 туров чемпионата команда лидирует в турнирной таблице с 28 очками. В следующем матче 7 ноября москвичи сыграют на выезде против воронежского «Факела».